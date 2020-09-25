В Калмыкии компания вновь пытается взыскать со структур «Татнефти» 284 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Зарегистрированная в Калмыкии «ЕвроСибОйл» подала апелляцию на решение Арбитражного суда республики. Компания по-прежнему требует взыскать 284,3 млн рублей с АО «Калмтатнефть» и ООО «Таша», входящих в структуру «Татнефти».

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 14 октября, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

В 2018 году «ЕвроСибОйл» сообщила, что объекты «Калмтатнефти» и «Таши» самовольно подключились к сетям энергоснабжения. Был составлен акт ограничения потребления электроэнергии. Позже суд отклонил иск о возмещении 284,3 млн рублей именно потому, что требовался другой документ — акт безучетного потребления электроэнергии. В итоге арбитраж встал на сторону компаний «Татнефти».