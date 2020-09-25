Команда Максима Галкина проведет в Казани кастинг детей на шоу «Лучше всех!»

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Редакторы шоу «Лучше всех!» Первого канала организуют в Казани кастинг для детей от 3 до 12 лет. Прошедшие отбор смогут поучаствовать в шоу с Максимом Галкиным.

Команда передачи будет принимать кандидатов в КЦ «Сайдаш» 26 и 27 сентября, сообщили организаторы.

Фото: kzn.ru

Чтобы не допустить скопления детей и минимизировать риски заражения коронавирусом, родителям предлагают записаться заранее и приходить по очереди в назначенное время.

Напомним, в 2017 году в шоу Галкина участвовал маленький казанец Иван Шуваров, которому на тот момент было 5 лет. Он получил от ведущего звание «Самого маленького казака в мире».