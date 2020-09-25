Пожилым москвичам рекомендуют перейти на удаленку и не ездить в общественном транспорте

С 1 октября пожилым москвичам рекомендуют перейти на удаленную работу и отказаться от общественного транспорта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Сообщается, что ограничений на прогулки не будет. Также собеседник агентства подчеркнул, что власти не собираются вводить новый локдаун.

wikimedia.org dit.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин признал в эфире канала «Россия 1» усложнение ситуации и сказал, что в столице «наблюдается серьезный рост госпитализаций».

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы разослала крупным предприятиям письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленку.

