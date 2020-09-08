ВЦИОМ: 93% родителей высказались против дистанционного обучения

93% россиян, имеющих детей или внуков школьного возраста, считают, что традиционный формат обучения лучше дистанционного. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



30% высказали мнение о том, что традиционный формат помогает детям социализироваться, 20% — о лучшем качестве такого образования, 17% — о том, что такой формат дает больше знаний, 16% считают благоприятным прямой контакт с учителем, 14% не могут обучать детей на уровне учителей.

Пользу дистанционного образования отметили лишь 4% опрошенных. Большинство из них объясняют это меньшей вероятностью заразиться коронавирусом дома — 69%, 17% отмечают больше контроля и дисциплины, а 12% больше нравится такой формат.

74% родителей уверены, что переход школы на «дистант» сказался на качестве образования негативно.

76% считают, что в школе учеников смогут обеспечить мерами безопасности, обратного мнения придерживаются 15%. Об отсутствии риска при соблюдении норм санитарной безопасности заявили 7% опрошенных, о незначительном риске — 72%.

Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов опроверг слухи о переходе на дистанционное образование.