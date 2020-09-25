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В Минпромторге назвали сроки появления дефицитной вакцины от гриппа

07:22, 25.09.2020
В Минпромторге назвали сроки появления дефицитной вакцины от гриппа
Фото: Pixabay

Минпромторг подтвердил, что большая часть вакцины линейки «Ультрикс» (трехвалентной «Ультрикс» и четырехвалентной «Ультрикс Кварди») направят для нужд государственной системы здравоохранения и в коммерческий сегмент в течение 2—3 недель. Об этом сообщает РБК.

pixnio.com

В Минпромторге объяснили переориентирование большей части произведенного объема вакцин на государственную систему здравоохранения. Это было решение руководства страны об увеличении охвата вакцинацией — до 60% всех граждан и 75% из групп риска: «Российские производители должны произвести и поставить для нужд системы здравоохранения не менее 88 млн доз противогриппозных вакцин».

Ранее сообщалось о том, что первая партия вакцины придет в республику до 31 августа.

ОбществоМедицина
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