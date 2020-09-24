В Казани пройдет форум-фестивать «Особый взгляд. Регионы»

В Казани пройдет форум-фестивать «Особый взгляд. Регионы». Об этом сообщила казанский режиссер Диана Сафарова.

Форум пройдет с 26 по 29 ноября в Национальной бибилиотеке Татарстана и в театральной площадке MOÑ.

«Особый взгляд. Регионы» — это фестиваль социального театра. Будут показаны лучшие театральные (и не только!) работы из Приволжского федерального округа. Мне выпала честь стать продюсером этого фестиваля, уверена, он получится незабываемым и для зрителей, и для участников. Сейчас мы собираем заявки из ПФО. Участвуйте!», — написала Сафарова.

Подать заявку могут творческие коллективы, перформеры, художники, специалисты, педагоги, продюсеры из Приволжского федерального округа. Заявки принимаются до 30 сентября 2020 года на сайте specialviewportal.ru



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