В Казани пройдет фестиваль Beat Weekend

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет в онлайн и оффлайн режиме. В Казани фильмы покажут в кинотеатре «Каро Кольцо», а в интернете — в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».

beatfilmfestival.ru

В этом году, что любопытно, совсем нет картин о музыке. В программе — история самого известного анонимного художника «В погоне за Бэнкси», еще одна биография легенды стрит-арта «Марта Купер: история о граффити», рассказ о закате карьеры культового писателя «Говорит Трумен Капоте».

Также в программе есть фильм-участник официальной программы Каннского фестиваля «По волнам: Искусство звука в кино» о голливудском саунд-дизайне, а также посвящение парижскому концепт-стору «Colette, любовь моя» и, наконец, повествование о мире букинистики «Книготорговцы» и исследование феномена интернет-мема Лягушонка Пепе «Ништяк, браток».