В четверг вечером в Казани пробки достигли 7 баллов

Вечером 24 сентября в Казани пробки достигли 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Судя по карте, движение затруднено по улицам Право-Булачной, Саид-Галеева с переходом в Бурхана Шахиди, Ташаяк, Пушкина, Щербаковский переулок с переходом в улицу Тихомирнова, Вишневского.

В Приволжском районе стоит улица Техническая. В Авиастроительном районе с двух сторон заторы по улице Копылова. Кроме этого, пробка зафиксирована по улице Тэцевской. В Советском районе трудности с выездом из города по Мамадышскому тракту, на Оренбургском тракте и улице Баки Урманче.