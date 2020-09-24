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В четверг вечером в Казани пробки достигли 7 баллов

18:25, 24.09.2020
В четверг вечером в Казани пробки достигли 7 баллов
Фото: yandex.ru/maps

Вечером 24 сентября в Казани пробки достигли 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Судя по карте, движение затруднено по улицам Право-Булачной, Саид-Галеева с переходом в Бурхана Шахиди, Ташаяк, Пушкина, Щербаковский переулок с переходом в улицу Тихомирнова, Вишневского.

В Приволжском районе стоит улица Техническая. В Авиастроительном районе с двух сторон заторы по улице Копылова. Кроме этого, пробка зафиксирована по улице Тэцевской. В Советском районе трудности с выездом из города по Мамадышскому тракту, на Оренбургском тракте и улице Баки Урманче.

ОбществоАвто Татарстан
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