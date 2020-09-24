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Брат Эмиля Гарипова отправился на выезд с основным составом «Ак Барса»

17:16, 24.09.2020
Брат Эмиля Гарипова отправился на выезд с основным составом «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» отправился в выездное турне, где проведет четыре ближайших матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Тренерский штаб казанцев взял на гостевые игры против питерского СКА, череповецкой «Северстали», нижегородского «Торпедо» и ярославского «Локомотива» 29 хоккеистов.

Вместе с основным составом впервые отправился родной брат голкипера «Авангарда» Эмиля Гарипова — вратарь Джамиль Гарипов.

При этом в списке полетевших на выезд не оказалось травмированных защитника Даниила Журавлева и нападающего Дмитрия Воронкова. Зато вернулся в строй форвард Стефан Да Коста, пропустивший ранее последние матчи «Ак Барса».

Состав на выезд:

Вратари: Тимур Билялов, Джамиль Гарипов, Адам Рейдеборн;

Защитники: Николай Богатов, Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;

Нападающие: Джастин Азеведо, Александр Бурмистров, Михаил Глухов, Артем Галимов, Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Савелий Кувардин, Артем Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко, Александр Хованов.

СпортХоккей Татарстан
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