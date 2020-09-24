Госсовет Татарстана установил прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 год

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Госсовет Татарстана установил в четверг размер прожиточного минимума для пенсионеров республики на 2021 год. Он составит 8 232 рубля.

На заседании регионального парламента против выступили депутаты от КПРФ Артем Прокофьев и от ЛДПР Эдуард Шарафиев. Они заявили, что эта сумма не меняется уже пять лет.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин ответил, что повышение размера прожиточного минимума в тяжелых кризисных условиях будет рискованным. В то же время он подчеркнул, что необходимо развивать меры поддержки людей в возрасте старше 65 лет.

Большинством голосов заявленный размер утвердили в первом и третьем чтении.

Напомним, в России предлагается поднять прожиточный минимум до уровня 11 653 рубля.