В Казани задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

21 сентября сотрудники полиции Казани задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля на подземной парковке жилого дома по улице Дубравной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

Задержанный рассказал, что проник на парковку и положил под капот машины «Тойота Рав 4» подожженную бумагу. Площадь возгорания передней части автомобиля — пять кв. метров, ущерб — 500 тыс. рублей.

Фото: 16.мвд.рф

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следствие продолжается. Выясняются мотивы преступления.

Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В сентября прошлого года в Набережных Челнах полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов автомобилей.