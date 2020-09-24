Почти 5 тысяч жителей Казани уклонились от уплаты штрафов за нарушение ПДД

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За восемь месяцев 2020 года сотрудники отдела ГИБДД по Казани составили более 4,5 тыс. материалов о неуплате административного штрафа за нарушение правил дорожного движения в срок (ст. 20.25 КоАП РФ). В 224 случаях ведомство наложило арест на имущество гражданина.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани, совместно с судебными приставами ведомство провело 65 рейдов по выявлению нарушителей, наложено 38 арестов на транспорт и 75 — на имущество неплательщиков.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Также сотрудники Госавтоинспекции Казани вынесли более 1000 постановлений о запрете на выезд за пределы России и 14 тысяч — о запрете регистрационных действий. Более 450 тысяч банковских счетов арестованы.

Напомним, что Казань оказалась в числе лидеров среди городов, где этим летом почти на треть сократилось количество оплаченных по картам штрафов за нарушение ПДД. Средняя сумма штрафа в столице Татарстана составила 528 рублей.

