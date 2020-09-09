Эксперты назвали среднюю сумму штрафа за нарушение ПДД в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Аналитики выяснили, что за это лето почти на треть сократилось количество оплаченных по картам штрафов за нарушение ПДД. В числе лидеров оказалась Казань.

Средняя сумма штрафа в столице Татарстана составила 528 рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Среди других городов, где чаще всего оплачивались штрафы, Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Средние чеки в этих городах распределились следующим образом: 619, 459 и 669 рублей соответственно.

В банке обратили внимание, что автомобилисты всех возрастных категорий снизили свои средние суммы штрафов. Исключение составляют водители от 21 до 30 лет. Их чеки по штрафам выросли на 14%, до среднего показателя в 696 рублей.

Отмечается, что для этого исследования аналитики использовали данные по оплате штрафов ГИБДД по картам банка с июня по август 2020 года, а также с июня по август 2019 года. Были изучены данные по количеству операций и средние чеки в зависимости от пола, возраста и места жительства.