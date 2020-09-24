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Началась трансляция обращения Минниханова с посланием Госсовету Татарстана

10:05, 24.09.2020
Началась трансляция обращения Минниханова с посланием Госсовету Татарстана
Фото: скриншот трансляции

Началось послание президента Татарстана Рустама Минниханова. Прямая трансляция из ГБКЗ им. С. Сайдашева доступна на портале «Официальный Татарстан».

Мероприятие начал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. В зале, кроме депутатов Госсовета, представители правительства республики, местных исполнительных органов власти, сенаторы и депутаты Госдумы от Татарстана, руководители крупных предприятий, представители образовательных учреждений, представители творческой интеллигенции и т. д.

«В основе стабильного развития республики — опыт и компетенции, наработанные нами в предыдущие годы, а также поддержка руководства страны и лично Владимира Владимировича Путина», — сказал Минниханов в начале выступления.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию выступления.

ОбществоВласть Татарстан
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