УНИКС в контрольном матче обыграл саратовский «Автодор»

УНИКС обыграл саратовский «Автодор» (85:84) в контрольном матче в рамках подготовки к новому баскетбольному сезону.

В самом начале заключительной четверти команда Димитриса Прифтиса проигрывала своему сопернику 12 очков. На официальном сайте «Автодора» сообщается, что хозяева выиграли матч «с Божьей помощью».

Самым результативным в составе казанцев стал защитник Джон Холланд, записавший в свой актив 17 очков. У гостей больше всех набрал Желько Шакич, у которого 19 очков по итогам матча.

Первый матч сезона-2020/21 УНИКС проведет в Италии 30 сентября, где в рамках Кубка Европы встретится с «Венецией».

Матч завершён



Final score 85:84

(18:23; 22:22; 15:20; 30:19)



Самыми результативными игроками стали:

Джон Холланд (17о; 5пд; 4рп; 2пх)

Джон Браун (10о; 6пд; 2рп; 3пх)

Евгений Колесников (11о; 4пд; 1пх) pic.twitter.com/TVYSns9Sey — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) September 23, 2020

Контрольный матч. Казань.

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 85:84 (18:23, 22:22, 15:20, 30:19)

УНИКС: Холланд (17), Колесников (11), Браун (10).

«Автодор»: Шакич (19 + 8 подборов), Макиев (17 + 9 подборов), Старкс (15).