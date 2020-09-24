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УНИКС в контрольном матче обыграл саратовский «Автодор»

09:43, 24.09.2020
УНИКС в контрольном матче обыграл саратовский «Автодор»
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС обыграл саратовский «Автодор» (85:84) в контрольном матче в рамках подготовки к новому баскетбольному сезону.

В самом начале заключительной четверти команда Димитриса Прифтиса проигрывала своему сопернику 12 очков. На официальном сайте «Автодора» сообщается, что хозяева выиграли матч «с Божьей помощью».

Самым результативным в составе казанцев стал защитник Джон Холланд, записавший в свой актив 17 очков. У гостей больше всех набрал Желько Шакич, у которого 19 очков по итогам матча.

Первый матч сезона-2020/21 УНИКС проведет в Италии 30 сентября, где в рамках Кубка Европы встретится с «Венецией».

Контрольный матч. Казань.

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 85:84 (18:23, 22:22, 15:20, 30:19)

УНИКС: Холланд (17), Колесников (11), Браун (10).

«Автодор»: Шакич (19 + 8 подборов), Макиев (17 + 9 подборов), Старкс (15).

СпортБаскетбол Татарстан
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