Россияне стали экономить на топливе: автомобилисты отказываются от Аи-95

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Россияне стали задумываться об экономии в связи с необходимостью много ездить на личном автомобиле. Так, в текущем году более доступная марка Аи-92 обогнала Аи-95, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на аналитиков банка «Русский стандарт».



Летом этого года рост внутреннего туризма в России спровоцировал рост спроса на бензин. Аналитики подсчитали, что количество покупок Аи-95 практически не изменилось, а вот бензин марки Аи-92 покупали чаще, чем в прошлом году, на 60%. Летом прошлого года Аи-95 опережал Аи-92 по количеству покупок, в этом году они поменялись местами.

Напомним, в конце июля сообщалось о росте цен на бензин примерно на рубль.