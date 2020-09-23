В 100 мечетях Татарстана стартуют курсы татарского языка

В мечетях Татарстана с 1 октября заработают курсы изучения татарского языка. Уроки пройдут на 100 площадках, сообщили в ДУМ РТ.

В 2020/21 учебном году курсы татарского языка в мечетях охватят 45 мухтасибатов республики, в том числе 45 казанских храмов. Уроки будут проводиться по методике и учебнику, разработанным в Российском исламском институт.

dumrt.ru

Курсы будут проводиться два раза в неделю. Учебный курс рассчитан на 48 академических часов, продолжительность составит 6 месяцев: с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года. Время проведения будет определяться на каждой площадке отдельно с учетом пожеланий.

Записаться на курсы можно до 1 октября (включительно). Список мечетей указан на сайте ДУМ РТ.

Также в мечетях Татарстана запустят курсы по основам ислама и религиозному воспитанию.

