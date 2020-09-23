В Казани экологи потребовали убрать свалку на улице Баумана

В Казани экологи потребовали убрать сваленный строительный кирпич и древесные отходы на улице Баумана. Строительные отходы захламили территорию общей площадью 208 кв. метров.

eco.tatarstan.ru

Экологи составили в отношении юридического лица протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Сейчас территория убрана и приведена в надлежащее состояние.

eco.tatarstan.ru

Ранее инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили свалку отходов от строительных и ремонтных работ в Советском районе Казани.

