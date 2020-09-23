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В Казани экологи потребовали убрать свалку на улице Баумана

21:31, 23.09.2020 1
В Казани экологи потребовали убрать свалку на улице Баумана
Фото: eco.tatarstan.ru

В Казани экологи потребовали убрать сваленный строительный кирпич и древесные отходы на улице Баумана. Строительные отходы захламили территорию общей площадью 208 кв. метров.

eco.tatarstan.ru

Экологи составили в отношении юридического лица протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Сейчас территория убрана и приведена в надлежащее состояние.

eco.tatarstan.ru

Ранее инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили свалку отходов от строительных и ремонтных работ в Советском районе Казани.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 00:12
    Да ладно, хоть в центре они мусор видят
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