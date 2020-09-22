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В Казани обнаружили свалку строительных отходов

17:38, 22.09.2020 1
В Казани обнаружили свалку строительных отходов
Фото: eco.tatarstan.ru

В Советском районе Казани инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили свалку отходов от строительных и ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Площадь захламленного участка составила 375 кв. м. Свалку обнаружили благодаря обращению жителей по ул. Хезмэт в Советском районе.

eco.tatarstan.ru

Ведется административное расследование. Инспекторы намерены установить виновных лиц для привлечения к административной ответственности.

Ранее в Татарстане от строительных отходов очистили пять гектаров земли.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 сен
    инспекция не видела - если бы не жители....
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