В Казани обнаружили свалку строительных отходов

В Советском районе Казани инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили свалку отходов от строительных и ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Площадь захламленного участка составила 375 кв. м. Свалку обнаружили благодаря обращению жителей по ул. Хезмэт в Советском районе.

eco.tatarstan.ru

Ведется административное расследование. Инспекторы намерены установить виновных лиц для привлечения к административной ответственности.



Ранее в Татарстане от строительных отходов очистили пять гектаров земли.

