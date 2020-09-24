В Татарстане экологи потребовали снести забор вдоль берега реки
Инспекторы Минэкологии Татарстана обязали жителя села Сосновки Альметьевского района снести забор, возведенный в нескольких метрах от уреза воды.
Нарушение было выявлено во время обследования водоохранной зоны реки Лесной Зай. Мужчина установил забор в девяти метрах от воды, тогда как ширина береговой полосы, предназначенной для общего пользования, составляет 20 м.
В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». Мужчину обязали снести ограждение.
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