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Экс-замглавы Челнов получила звание «Почетный гражданин города»

20:56, 23.09.2020
Экс-замглавы Челнов получила звание «Почетный гражданин города»
Фото: nabchelny.ru

Бывший заместитель мэра Набережных Челнов Флера Андреева получила звание «Почетный гражданин города Набережные Челны». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

От имени депутатского корпуса ее поздравил мэр города Наиль Магдеев, отметив добросовестность, честность и порядочность Андреевой.

nabchelny.ru

Флера Андреева возглавляла пост заместителя главы муниципального образования на протяжении двух созывов: с 2010 по 2020 годы. На прошлой неделе она покинула свою должность.

Общество Татарстан
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