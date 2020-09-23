Заседания советов, выборы и экскурсия: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 23 сентября

Фото: @albertrakhmatullin9592

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин опубликовал фото с первого заседания Совета Бавлинского муниципального района IV созыва на котором депутаты избрали его главой района.

«Благодарю за оказанное доверие. Я приложу все усилия для выполнения всех поставленных задач во благо интересов жителей города и района!», — подписал пост Гатиятуллин.

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин также опубликовал кадры с первого заседания районного Совета четвертого созыва.

Глава Бугульминского района Линар Закиров тоже сообщил о собственном переизбрании, но уже в формате видеоролика.

«Я благодарен нашему президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову за то, что поверил в меня. И за ту поддержку, которую он оказывает Бугульминскому району в решении ключевых вопросов», — поблагодарил Закиров.

Такие же новости оказались и у главы Высокогорского района Рустама Калимуллина. Он также опубликовал кадры с заседания районного Совета Высокогорского района и выборов.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров опубликовал фото мельницы с традиционным утренним пожеланием доброго дня. Кроме этого Гафаров ответил на волнующие сельчан вопросы в сторис о вакансиях врачей, учителей и проблем с выплатой зарплаты.

В Кайбицком районе после заседания районного Совета глава Альберт Рахматуллин посетил музей вместе с председателем Совета муниципальных образований Татарстана Эгзамом Губайдуллиным. Экскурсию провел директор музея Ильдар Шакиров.



Фото с заседания Совета района появилось и в аккаунте главы Кукморского района Сергея Димитрия.

Глава Чистопольского района коротко сообщил о заседании Чистопольского городского Совета в новом составе. В нем принял участие депутат Государственного Совета РТ Александр Тыгин.