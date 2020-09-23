В Казани осветили пешеходный переход возле Ленинского сада
В Казани по-новому оформили пешеходный переход возле Ленинского сада. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.
Когда пешеходы переходят дорогу на зеленый сигнал светофора, переход автоматически подсвечивается. И наоборот — когда наступает время двигаться автомобилям, свет выключается, тем самым пропуская поток машин.
Ранее в Казани презентовали программу комплексного развития транспортной инфраструктуры столицы Татарстана.
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