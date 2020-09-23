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В Казани осветили пешеходный переход возле Ленинского сада

18:49, 23.09.2020 1
В Казани осветили пешеходный переход возле Ленинского сада
Фото: читатель «Реального времени»

В Казани по-новому оформили пешеходный переход возле Ленинского сада. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

Когда пешеходы переходят дорогу на зеленый сигнал светофора, переход автоматически подсвечивается. И наоборот — когда наступает время двигаться автомобилям, свет выключается, тем самым пропуская поток машин.

Фото: читатель «Реального времени»

Ранее в Казани презентовали программу комплексного развития транспортной инфраструктуры столицы Татарстана.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    а с других сторон - забыли? Там еще три перехода у садика есть
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