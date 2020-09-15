Шаймиев провел заседание рабочей группы по организации 46-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани

Сегодня в казанском Кремле состоялось первое заседание рабочей группы по организации и проведению 46-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани в 2022 году, которое провел Государственный Советник РТ, Специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В заседании также приняли участие заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе и другие.

В начале года президент Татарстана Рустам Минниханов обратился в Министерство иностранных дел РФ с предложением о возможном проведении в 2022 году в Казани сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров поддержал эту инициативу.

«Что очень важно: предложение Татарстана поддержано президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это — огромное доверие. Мы должны хорошо подготовиться. У нас есть что представить мировой общественности, представителям 190 государств-членов Комитета и гостям сессии. Наша республика, уделяющая особое значение сохранению культурного наследия, успешно и стабильно развивается. В последние годы три исторических объекта Татарстана стали всемирной универсальной ценностью. Несмотря на сложности в связи с пандемией, мы сейчас должны иметь 100-процентную готовность. У нас есть определенный опыт, есть время, есть возможности», — сказал Шаймиев.

Заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко отметил, что на гостей столицы глубочайшее впечатление произвело бережное и трепетное отношение к истории, к культуре — к основам генетического кода народа.

«Сейчас я посмотрел стенды о деятельности республиканского фонда «Возрождение» на острове-граде Свияжск и Болгаре. Это — образец государственной мудрости руководства Татарстана. Это бережное, глубоко научное, выверенное отношение к наследию, мне кажется, как раз то основное, что подвигло нашу страну запланировать в 2022 году проведение здесь 46-й сессии Комитета. Мы видим работу Татарстана, в последнее время включено три объекта в список Всемирного наследия. Мы хотели бы порекомендовать ваш опыт всем регионам России», — сказал он.