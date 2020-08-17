Гендиректор «Рубина» сообщил об интересе клубов к вратарю Коновалову

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оценил перспективы новичка казанцев вратаря Никиты Медведева и рассказал об интересе других клубов к голкиперу Ивану Коновалову.

«Мы хорошо знаем Медведева, в «Ростове» были вместе с ним. Очень рады, что Никита присоединяется к нашей команде. Уйдет ли Иван Коновалов? У нас ушел молодой вратарь Волк, Городовой в аренде. Нужно три вратаря, и вот Медведев приходит третьим вратарем, но только не по мастерству, а по количеству.

Что же касается предложений по Ивану Коновалову, то многие интересуются, но пока нет никакой конкретики», — сказал Сайманов.

Напомним, в понедельник «Рубин» сообщил о переходе вратаря Никиты Медведева, ранее выступавшего за «Ростов» и московский «Локомотив». До его трансфера у казанского клуба было два голкипера — Юрий Дюпин и Иван Коновалов.