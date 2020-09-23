В Госдуме отреагировали на слова Путина о ежегодном повышении маткапитала

Депутат Госдумы Ярослав Нилов уверен, что предложение президента РФ Владимира Путина о ежегодной индексации маткапитала необходимо поддержать. Вся программа «укрепляет институт семьи», уверен председатель Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов.

«Она востребована, она действительно укрепляет институт материнства, детства, семьи. Позволяет решать насущные, актуальнейшие жилищные вопросы и стимулирует рождаемость», — передает слова депутата RT.

Фото: duma.gov.ru

Ежегодная индексация позволит сохранить покупательную способность, подчеркнул Нилов. Он также обратил внимание, что правительство регулярно расширяет возможности использования материнского капитала.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая перед сенаторами, рассказал о предложении каждый год повышать материнский капитал. С 1 января 2021 года он увеличится на 23 тысячи рублей.