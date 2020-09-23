В Госдуме отреагировали на слова Путина о ежегодном повышении маткапитала
Депутат Госдумы Ярослав Нилов уверен, что предложение президента РФ Владимира Путина о ежегодной индексации маткапитала необходимо поддержать. Вся программа «укрепляет институт семьи», уверен председатель Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов.
«Она востребована, она действительно укрепляет институт материнства, детства, семьи. Позволяет решать насущные, актуальнейшие жилищные вопросы и стимулирует рождаемость», — передает слова депутата RT.
Ежегодная индексация позволит сохранить покупательную способность, подчеркнул Нилов. Он также обратил внимание, что правительство регулярно расширяет возможности использования материнского капитала.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая перед сенаторами, рассказал о предложении каждый год повышать материнский капитал. С 1 января 2021 года он увеличится на 23 тысячи рублей.ОбществоВласть
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