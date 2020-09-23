Путин назвал размер индексации пенсий в 2021 году

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Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами сообщил, что в 2021 году пенсии в стране проиндексируют на 6,3%.

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«Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — обратил внимание глава государства, добавив, что это опережающий рост пенсий.

Также на встрече с членами Совета Федерации Путин сообщил, что одной из ключевых задач российской власти является снижение бедности в стране. По его словам, эта проблема затрагивает миллионы людей.

