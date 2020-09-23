Источник: «Ак Барс» пока не собирается переносить игру со СКА

Хоккейный клуб «Ак Барс» пока не намерен переносить матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против питерского СКА, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Вылет «Ак Барса» в Санкт-Петербург стоит по расписанию. По состоянию на данный час команда отправится на игру со СКА», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что несколько хоккеистов и представителей тренерского штаба СКА сдали положительные тесты на коронавирус. По некоторым данным, питерцы намерены договориться с «Ак Барсом» по поводу переноса встречи.

При этом днем пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга анонсировала матч команды против «Сибири», которая пройдет сегодня.

Второй матч домашней серии в Ледовом! Сегодня в гостях у нас «Сибирь», и немного билетов на эту встречу еще есть на нашем официальном сайте:

https://t.co/gtkQJ3W7G4



Приходите поддержать команду! Увидимся вечером! #СКАСИБ pic.twitter.com/j71FKUPuGk — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 23, 2020

Изначально игра «Ак Барса» против СКА должна была состояться в Санкт-Петербурге 25 сентября.

Напомним, накануне команда Дмитрия Квартальнова по буллитам обыграла омский «Авангард» и продлила свою победную серию до шести встреч.