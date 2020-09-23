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Источник: «Ак Барс» пока не собирается переносить игру со СКА

15:13, 23.09.2020
Источник: «Ак Барс» пока не собирается переносить игру со СКА
Фото: ak-bars.ru

Хоккейный клуб «Ак Барс» пока не намерен переносить матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против питерского СКА, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Вылет «Ак Барса» в Санкт-Петербург стоит по расписанию. По состоянию на данный час команда отправится на игру со СКА», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что несколько хоккеистов и представителей тренерского штаба СКА сдали положительные тесты на коронавирус. По некоторым данным, питерцы намерены договориться с «Ак Барсом» по поводу переноса встречи.

При этом днем пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга анонсировала матч команды против «Сибири», которая пройдет сегодня.

Изначально игра «Ак Барса» против СКА должна была состояться в Санкт-Петербурге 25 сентября.

Напомним, накануне команда Дмитрия Квартальнова по буллитам обыграла омский «Авангард» и продлила свою победную серию до шести встреч.

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