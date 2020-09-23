Организатор «Сәләт»: «Вся вечерняя программа на татарском, а знания у нас идут по-русски»

Хоть и количество детей, посетивших в этом году лагеря «Сәләт», оказалось в два раза меньше обычного, но за счет онлайн-формата общую посещаемость удалось даже превысить. Такими новостями поделились организаторы подростковых смен на пресс-конференции.

Как сказала директор молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова, в первую очередь за работу в непростых условиях она благодарит вожатых-айдаманов, которые не отказались от этой работы в пользу других дел. В этом году лагеря открылись только в районах Татарстана, а Самара, Башкортостан, Чувашия остались без них. Так что в дело пошел онлайн. Проект Selet Live показывал события с площадок, что особенно ценно, подчеркнула Габдрахманова, родители могли увидеть, как живут их дети.

Директор летних смен «Сәләт» Игорь Смирнов уточнил, что в итоге лагеря посетило 7 000 человек, а видео посмотрело еще 12 тысяч.

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Основной осенний проект, по словам руководителя образовательного центра молодежного общественного фонда Диляры Якуповой, это школа «Сәләт». Открылась она на основе 51-й казанской школы и называется «Асылташ». В первый класс пошло 11 детей, в программе, помимо базовых занятий, хореография, вокал, ИЗО. Любопытно, что преподавание идет на трех языках — основных русском и татарском, а также есть английская речь. Пока неизвестно, насколько далеко зайдет этот проект, как всегда, надежда на власти, сказала Якупова. Но подготовительные курсы для следующих первоклашек уже запускаются.

Журналисты поинтересовались, все ли дети, прошедшие смену в «Сәләт», говорят по-татарски. «Такую гарантию, конечно, никто дать не может, — ответила Якупова, сравнив лагерь со школой, где также никто не может обеспечить четких достижений по предметам. — Мы собираем людей, которые хотят его изучить. Если они этого хотят, то среда для них готова. У нас есть лагеря типа «Раушан», где татарский нужно знать достаточно хорошо. На других площадках ты выбираешь по желанию. Вся вечерняя программа на татарском, а знания у нас идут по-русски, потому что знания — это самое важное».

