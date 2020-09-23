Путин: высшее образование в России становится доступнее

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Президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами заявил, что в стране ведется работа по повышению доступности высшего образования.



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Он обратил внимание, что в 2020 году власти профинансировали 11,5 тыс. бюджетных мест в российских университетах. В следующем году, по словам Путина, это число увеличится еще на 33 тысячи. Приоритет отдается медицинским специальностям, программам подготовки учителей и специалистов в сфере цифровой экономики.

В текущем году 60% выпускников школ России получили возможность учиться в российских университетах за счет государства.

Напомним, что фракция «Справедливой России» в Госдуме выступила с инициативой запретить государственным вузам вести платное обучение.

