В Госдуме предложили отменить платное образование в российских вузах

«Справедливая Россия» выступила с инициативой запретить государственным вузам вести платное обучение. По словам лидера партии Сергея Миронова, университеты должны обеспечивать выполнение нормы конституции. Об этом сообщает «РИА Новости».

Миронов заявил, что все государственные вузы должны давать образование только бесплатно: «Мы считаем, что, коль скоро у нас гарантируется бесплатное получение высшего образования профессионального на конкурсной основе, недопустимо, когда в государственных учебных заведениях у нас все больше и больше платных мест».

Партия предлагает оставить обучение за счет средств студентов лишь в частных вузах.

Напомним, что в текущем учебном году большинство российских вузов приняли решение не повышать стоимость обучения. Цена зафиксированы на уровне 2019 года.

