Бестемьянова: «Загитова закончила со спортом, переход к Плющенко — это бред»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала ситуацию с попаданием в прессу переписки супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской и Алины Загитовой. По мнению бывшей фигуристки, речь идет не о приглашении тренироваться, а о коммерческих предложениях.



— О чем идет речь? О том, что Загитова переходит к Плющенко и еще раз становится олимпийской чемпионкой? Это же из области фантастики! Это бред сивой кобылы! Загитова закончила в большом спорте. Возможно, она не сказала об этом громко, но это нам всем понятно. И что теперь Алине могут дать Рудковская и Плющенко? Возможно, новые рекламные проекты. Но это не мешает Алине остаться с Тутберидзе в хороших отношениях. О чем речь? Из мухи слона делают!



По мнению олимпийской чемпионки, скандал с перепиской — искусственно созданная пиар-кампания супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской. Бестемьянова призывает не верить в подобные акции.

— Конечно, это пиар-компания! Не знаю, с чьей стороны, но, скорее всего, со стороны Рудковской. Флаг ей в руки! Что вы все ведетесь на это? Она подогревает эту тему специально. Подумаешь, написала два сообщения Загитовой и получила «нет». И что теперь?» — приводит слова олимпийской чемпионки Sport24.

Напомним, команда Этери Тутберидзе, которая является первым тренером Загитовой, опубликовала в своем Instagram-аккаунте скрины переписки, где Яна Рудковская пишет фигуристке о том, что Евгений Плющенко очень ждет ее в своем штабе. Алина Загитова в ответ вежливо отказалась, и сообщила, что останется в группе Тутберидзе.