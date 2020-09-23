В Казани пройдет вечер бокса All Champions — Kazan 2020 за титулы IBF и WBA

В выходные в Казани пройдет вечер профессионального бокса All Champions — Kazan 2020 за титулы IBF Intercontinental, IBF Europe и WBA Asia.

В главном бою встретятся боксер из Казахстана Бобиржан Моминов (11-0, 8 КО) и 34-летний россиянин Вагинак Тамразян (17-7, 5 КО). Казахстанец провел на профессиональном уровне 11 боев и еще ни разу не проиграл.

В других боях встретятся спортсмен из Казахстана Арман Рысбек (7-0, 6 КО) и белорус Михаил Долголевец (2-0, 2 KO), а также казахстанец Дастан Садуулы (3-0, 3 КО) и россиянин Вильдан Минасов (3-0, 2 KO).

Специальным гостем мероприятия станет известный американский тренер Джоэл Диас.

Напомним, ранее в Казани прошло шоу «Столото. Вечер бокса WBC», в котором россиянин Алексей Папин завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).