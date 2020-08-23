В Казани прошло шоу «Столото. Вечер бокса WBC»

В Казани прошло шоу «Столото. Вечер бокса WBC», в котором россиянин Алексей Папин завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Папин завоевал титул в поединке с Русланом Фахвером.

Изначально поединок должен был состояться в Сочи 15 августа, но был перенесен в Казань в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в Краснодарском крае.

Ранее Российский боксер Руслан Файфер назвал себя фаворитом главного боя «Вечера бокса WBC».

