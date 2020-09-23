Галимова рассказал о формировании правительства Татарстана

Фото: Максим Платонов

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила во время брифинга, что формирование правительства Татарстана не затянулось. По ее словам, сейчас идет нормальный рабочий процесс, который требует дополнительных консультаций.

Он отметила, что все министры работают, но в пока статусе и.о.

realnoevremya.ru / Илья Репин

Ранее Кабинет министров Татарстана сложил полномочия перед вновь избранным президентом. Он будет исполнять обязанности до сформирования нового состава. Пока что назначены только вице-премьеры и премьер-министр РТ.