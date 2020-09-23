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Промышленность

«Аммоний» отозвал иск к Ринату Ханбикову на 3,4 млрд рублей

10:13, 23.09.2020
«Аммоний» отозвал иск к Ринату Ханбикову на 3,4 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

АО «Аммоний» отозвал иск о взыскании 3,45 млрд рублей убытков к экс-главе АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринату Ханбикову. Соответствующее определение Арбитражного уда Татарстана появилось в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 14 сентября и ровно через семь дней завод удобрений захотел отозвать его. «Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с такими же требованиями в арбитражный суд в общем порядке», — говорится в определении суда.

Ранее Ханбиков также возглавлял совет директоров «Аммония».

Ранее Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал два крупных иска «Аммония»: только к Ханбикову, а также к Ханбикову и Фирдису Абдрахманову, бывшему директору «дочки» «Аммония», ООО «Менделеевсказот». Второй пока не отозван.

Промышленность Татарстан
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