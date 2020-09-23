В Казани пройдут массовые проверки автобусов

Фото: Илья Репин

Завтра с 4.00 до 8.00 в Казани пройдут очередные массовые проверки автобусов, которые осуществляют регулярные или заказные перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Сотрудники ГИБДД будут ловить водителей, не соблюдающих правила перевозки пассажиров, управляющих автобусами без документов или с техническими неисправностями. Адресная работа будет проводиться с водителями, уклоняющимися от уплаты штрафов за нарушение ПДД. Если в ГИБДД выявят неисправный автобус, то будут ведомство запретит их эксплуатацию.

Ранее автобусы в Казани проверяли в августе.