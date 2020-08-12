Завтра в Казани сотрудники ГИБДД проверят общественный транспорт

В Казани сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки автобусов. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспеции столицы Татарстана.

Очередное мероприятие пройдет завтра, 13 августа, в Советском районе Казани. Автобусы, которые осуществляют регулярные перевозки либо перевозки по заказу по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам, подвергнутся сплошным проверкам.

«Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся лица, не соблюдающие правил перевозки пассажиров, управляющие транспортными средствами без соответствующих документов, а также управляющие транспортными средствами с техническими неисправностями», — гласит сообщение ОГИБДД УМВД России по Казани.

Отдельно будет проводиться работа с водителями, которые уклоняются от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД РФ. А если при проверке будут выявлены технические неисправности автобуса, сотрудники ГИБДД примут меры по запрещению эксплуатации транспорта.



Ранее подобная проверка проводилась в Приволжском районе Казани.