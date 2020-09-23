В Татарстане создали Ассоциацию недропользователей

В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана создали Ассоциацию недропользователей РТ. Об этом стало известно на совещании под председательством главы ведомства Александра Шадрикова.



Ассоциация создается при Минэкологии в целях решения возникающих вопросов недропользователей и эффективной совместной работы, сообщает пресс-служба ведомства.

Председателем Ассоциации избрали гендиректора ОАО «Татагрохим» Наиля Губайдуллина. Состав и структура объединения будут определены в рабочем порядке.

Напомним, с начала 2020 года в Татарстане выявлено 76 нарушений требований законодательства в области недропользования, наложено штрафов на сумму 14,2 млн рублей. Также возбуждено два уголовных дела.