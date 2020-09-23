Конкурс «С детства за «Рубин» выиграл фанат московского «Спартака»
«Рубин» и букмекерский партнер клуба подвели итоги конкурса «С детства за «Рубин».
Победителям были вручены билеты на матч против «Спартака», а также игровая футболка казанцев с автографами всей команды и главного тренера Леонида Слуцкого.
Главный приз выиграл болельщик московского клуба и пришел на награждение в «красно-белой» экипировке.
Итоги конкурса вызвали неоднозначную реакцию среди поклонников «Рубина». В главной фанатской группе клуба в социальной сети «ВКонтакте» болельщики подвергли критике организаторов розыгрыша.
«Это какое-то издевательство», — написал пользователь, чей комментарий набрал больше всего лайков.
«А как это может быть? Если конкурс «С детства за «Рубин», то как его может выиграть спартаковец? Че за бред», — поддержал его другой поклонник клуба.
СпортФутболОбщество Татарстан
Промоутеры bwin помогли провести розыгрыш футболки с автографами на матче #РубинСпартак, а победители конкурса ##СДетстваЗаРубин переживают за любимую команду на стадионе! pic.twitter.com/j3FKcr8y6C— bwin Russia (@bwin_Rus) September 21, 2020
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