Татарстан оказался лидером по показателю здоровой и счастливой жизни

Татарстан оказался лидером по показателю средней продолжительности здоровой и счастливой жизни наравне с Москвой, Дагестаном, Ингушетией и Чечней. Этот показатель равен 46,5 года.



Финансовый университет при правительстве РФ нашел способ создать простой и логичный измеритель качества жизни населения России.

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«Чтобы картина получилась достаточно объективной, в состав показателя качества жизни мы включили такой показатель, как средняя продолжительность здоровой жизни россиян. Она представляет собой среднюю ожидаемую продолжительность жизни людей за вычетом того времени, когда они страдают серьезными заболеваниями, значительно снижающими качество их жизни. Кроме этого, чем выше уровень материального достатка, тем выше и продолжительность жизни», — приводит «Российская газета» слова директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца. Так, определенный экспертами индикатор качества жизни — это продолжительность здоровой и счастливой жизни (ПЗСЖ).

По словам Зубца, продолжительность здоровой жизни определили по данным Росстата за прошлый год, а уровень удовлетворенности жизнью — по итогам опросов населения в 2018—2020 годах, проведенных Финансовым университетом при правительстве РФ.