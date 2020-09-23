В Татарстане сегодня ожидается ветер и до +18 градусов

В Татарстане 23 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами пройдет небольшой дождь.

По прогнозам Гидрометцентра республики, днем будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, однако местами порывы ветра будут достигать 15—20 м/с. Утром температура воздуха составит +7..+12 градусов, днем воздух прогреется до +13..+18 градусов.

tatarmeteo.ru

В Казани максимальная температура воздуха днем составит +15..+17.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что в Татарстане установится классическое бабье лето.

