За выходные в Татарстане убрали от мусора 160 км прибрежной территории

За выходные в Татартане активисты собрали с прибрежных территорий более 1 800 мешков мусора, очистили больше 160 км береговых зон. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Татартана.

В выходные в Нижнекамске прошла экологическая акция «МойЭкоДень». Активисты очистили 10 га береговой полосы у оз. Юртово. В Челнах акция прошла в парках Победы и «Прибрежный» в формате соревнования и игр.

Также на площадке были организованы прием макулатуры, книгооборот и дармарка.



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