«Краснодар» обыграл греческий ПАОК в плей-офф Лиги чемпионов
«Краснодар» обыграл греческий ПАОК (2:1) в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Гости вышли вперед на 32-й минуте игры усилиями Пелкаса. Российский клуб отквитался почти сразу, Классон уверенно реализовал пенальти. В первом тайме вратарь «Краснодара» Сафонов отразил одинадцатиметровый в свои ворота.
После перерыва на 70-й минуте встречи Кабелла отправил мяч в сетку ПАОКа и установил окончательный счет.
Ответная игра между этими командами пройдет в Греции 30 сентября.
Начинаем с победы в #ЛЧ Виктор Классон и Реми Кабелла забивали сегодня #КраснодарПАОК #KRAPAOK #СПобедой pic.twitter.com/k1FznLnQe6— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 22, 2020
«Краснодар»(Россия) — ПАОК (Греция) 2:1 (1:1)
Голы:
0:1 — 32 Пелкас, 1:1 — 39, пенальти Классон, 2:1 — 70 Кабелла.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым