«Краснодар» обыграл греческий ПАОК в плей-офф Лиги чемпионов

«Краснодар» обыграл греческий ПАОК (2:1) в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Гости вышли вперед на 32-й минуте игры усилиями Пелкаса. Российский клуб отквитался почти сразу, Классон уверенно реализовал пенальти. В первом тайме вратарь «Краснодара» Сафонов отразил одинадцатиметровый в свои ворота.

После перерыва на 70-й минуте встречи Кабелла отправил мяч в сетку ПАОКа и установил окончательный счет.

Ответная игра между этими командами пройдет в Греции 30 сентября.

«Краснодар»(Россия) — ПАОК (Греция) 2:1 (1:1)

Голы:

0:1 — 32 Пелкас, 1:1 — 39, пенальти Классон, 2:1 — 70 Кабелла.