Загитова отказалась от предложения Рудковской перейти в группу Плющенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отказалась от предложения перейти в группу Евгения Плющенко. Скриншот переписки с фигуристкой опубликовали в аккаунте команды тренера Этери Тутберидзе.

На выложенных фотографиях видно, что продюсер Яна Рудковская передает привет Загитовой от Плющенко и предлагает ей перейти к нему в группу.

«Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте — в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написала жена Плющенко.

В ответ на это сообщение Загитова заявила, что намерена остаться со своим тренером Этери Тутберидзе.

«Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — написала фигуристка.

Напомним, ранее в группу к Плющенко перешли фигуристки Алена Косторная, Александра Трусова и Вероника Жилина, а также тренер Сергей Розанов. Сразу после этого в СМИ начали появляться сообщения о подкупе представителей команды Тутберидзе и целенаправленной работе по переманиванию ее спортсменок. В ответ на эти обвинения, Плющенко заявил, что не занимается подобными вещами.

«Никто никого не переманивает?», — говорится в сторис инстаграма Team Tutberidze, где были выложены скриншоты переписки с Загитовой.