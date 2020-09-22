Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства. Об этом сообщил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

commons.wikimedia.org

Согласно документу, закрепляется новая процедура формирования кабинета министров.

Президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность.

В течение недели Госдума должна рассмотреть кандидатуру премьера, вице-премьеров и министров, сообщает ТАСС.



Законопроект предусматривает персональную ответственность председателя правительства за осуществление возложенных полномочий.



Ранее сообщалось, что в Совете Федерации могут появиться сенаторы от Путина.

