Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства. Об этом сообщил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Согласно документу, закрепляется новая процедура формирования кабинета министров.
Президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность.
В течение недели Госдума должна рассмотреть кандидатуру премьера, вице-премьеров и министров, сообщает ТАСС.
Законопроект предусматривает персональную ответственность председателя правительства за осуществление возложенных полномочий.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации могут появиться сенаторы от Путина.
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