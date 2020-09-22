Путин: цифровые технологии могут, как и обычное оружие, попасть в руки радикалов
Президент России Владимир Путин в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что пандемия коронавируса заострила и целый ряд этических, технологических, гуманитарных тем:
«Так, передовые цифровые технологии позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферы услуг, наладить дистанционное обучение, онлайн-курсы для людей разных возрастов. Искусственный интеллект помогал врачам более точно и быстро ставить диагнозы, подбирать оптимальные схемы лечения».
По его словам, как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию «к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски».ОбществоВласть
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