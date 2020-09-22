Путин назвал низостью попытки переписать историю Великой Отечественной войны

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Президент России Владимир Путин на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций назвал попытки переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала низостью и преступлением.

«Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика», — сказал глава государства.

Ранее глава государства заявил, что восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, потребует новых, нестандартных решений.

