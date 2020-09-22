Глава Евросовета перенес саммит ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель перенес саммит ЕС на 1—2 октября. Об этом сообщил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Причиной переноса мероприятия стал положительный результат теста на коронавирус у одного из сотрудников службы безопасности Мишеля.

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«Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине. Глава Евросовета принял решение перенести саммит ЕС, который был запланирован на 24—25 сентября, на 1—2 октября», — сказал Баренд Лейтс (цитата по ТАСС).

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС отметил, что ЕС изучит возможность введения санкций против Александра Лукашенко.

