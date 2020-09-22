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Глава Евросовета перенес саммит ЕС

18:17, 22.09.2020
Глава Евросовета перенес саммит ЕС
Фото: pixabay.com

Глава Евросовета Шарль Мишель перенес саммит ЕС на 1—2 октября. Об этом сообщил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Причиной переноса мероприятия стал положительный результат теста на коронавирус у одного из сотрудников службы безопасности Мишеля.

commons.wikimedia.org

«Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине. Глава Евросовета принял решение перенести саммит ЕС, который был запланирован на 24—25 сентября, на 1—2 октября», — сказал Баренд Лейтс (цитата по ТАСС).

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС отметил, что ЕС изучит возможность введения санкций против Александра Лукашенко.

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