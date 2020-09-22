Гостевой матч «Динамо-Ак Барс» против «Уралочки» пройдет без зрителей

В среду «Динамо-Ак Барс» сыграет в гостях против «Уралочки-НТМК» в рамках второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Встреча пройдет на площадке Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Игра состоится без зрителей, об этом сообщила пресс-служба «Уралочки».

«Уважаемые болельщики, нам тоже без вас нелегко, и мы с нетерпением ждем момента, когда сможем пригласить вас на матчи! Но вход в ДИВС для болельщиков на текущий момент невозможен в связи с капитальным ремонтом», — говорится в сообщении клуба.

В виде своеобразной компенсации в клубе организовали фан-зону для болельщиков в одном из местных торговых центров.

Напомним, ранее «Динамо-Ак Барс» одержала победу над нижегородской «Спартой» (3:0).